Sudafrica: inflazione annua rallenta al 4,1 per cento nel mese di marzo

- L'inflazione dei prezzi al consumo in Sudafrica è rallentata al 4,1 per cento su base annua nel mese di marzo, in calo rispetto al 4,6 per cento di febbraio. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Istituto di statistica del Sudafrica. Su base mensile, la crescita dei prezzi è stata dello 0,3 per cento a marzo, anche in questo caso in calo rispetto all'1 per cento del mese precedente. Quanto all'inflazione “core” (che esclude i prezzi di prodotti alimentari, bevande analcoliche, benzina ed energia), è rallentata al 3,7 per cento su base annua a marzo rispetto a un tasso del 3,8 per cento registrato a febbraio, mentre su base mensile è scesa allo 0,6 per cento, dall'1,2 per cento del mese precedente. (Res)