India: coronavirus, scontro tra governo e Bengala Occidentale su attuazione misure contenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo centrale dell’India e quello dello Stato del Bengala Occidentale si sono scontrati ieri in merito all’attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus. Nuova Delhi ha inviato a Calcutta e Jalpaiguri due squadre interministeriali di funzionari per una valutazione sul campo della situazione; il capo dell’esecutivo statale, Mamata Banerjee, ha accusato Nuova Delhi di violare i principi del federalismo. Gli “ispettori” sono stati alloggiati in una foresteria finché il sottosegretario all’Interno, Ajay Bhalla, ha scritto una lettera al funzionario capo dell’amministrazione statale, Rajiva Sinha, citando alcune disposizioni di legge e una sentenza della Corte suprema. Stando a quanto riferito dalla portavoce del ministero, Punya Salila Srivastava, il sottosegretario ha accusato il governo del Bengala Occidentale di non collaborare e lo ha richiamato al rispetto della legge sulla gestione dei disastri (Disaster Management Act). Sinha ha negato che non sia stata offerta collaborazione e ha assicurato che lo Stato ha preso tutte le misure necessarie per contenere il contagio. (segue) (Inn)