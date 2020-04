India: coronavirus, scontro tra governo e Bengala Occidentale su attuazione misure contenimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già nei giorni scorsi c’erano state frizioni tra Nuova Delhi e Calcutta, la cui leader Mamata, che è presidente dell’All India Trinamool Congress (Tmc) ed è una figura carismatica e rispettata, ha dichiarato di voler attuare un lockdown “dal volto umano”. Benché il Bengala Occidentale abbia prorogato il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali prima del governo centrale, ha anche allentato alcune restrizioni per limitarne l’impatto socio-economico: ad esempio ha autorizzato l’impiego di lavoratori delle aree rurali tutelati dalla legge sul diritto al lavoro e alla sicurezza sociale Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (Mgnrega) in attività ad alta intensità, come quelle edili, e ha permesso agli stabilimenti che lavorano la juta di operare col 15 per cento della forza lavoro. Prima dell’invio delle due squadre interministeriali, inoltre, Mamata ha chiesto al governo centrale un chiarimento sui criteri seguiti per questa sorta di ispezione. I casi nello Stato sono attualmente 423. (segue) (Inn)