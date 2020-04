Tunisia: sindacati invitano al rispetto degli accordi sui salari di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio esecutivo dell’Unione generale del lavoro tunisina (Ugtt), il maggiore sindacato del paese, ha messo in guardia dall’eventuale mancato rispetto dell’accordo con l’Unione tunisina dell’industria, del commercio e dell’artigianato (Utica) sul pagamento degli stipendi di aprile ai dipendenti del settore privato. Lo rende nota un comunicato dell’Ugtt. L’accordo in questione “è chiaro e non è soggetto a interpretazioni”, si legge nella comunicazione diramata ai vari sindacati, invitati a seguire da vicino la questione. I salari dei dipendenti del settore privato sono un diritto e non un’elemosina, sottolinea l’Ugtt, evidenziando che la sospensione delle attività lavorative non è dovuta alla volontà dei lavorati, prosegue il sindacato. Nel paese nordafricano, infatti, come in altri paesi diverse attività produttive e luoghi di lavoro sono stati chiusi a causa della diffusione del virus Sars-Cov-2, responsabile della Covid-19. Secondo l’Ugtt, qualsiasi violazione dell’accordo può danneggiare la credibilità dei negoziati e aumentare le tensioni sociali. (Tut)