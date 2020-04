Imprese: Piaggio, approvato bilancio d'esercizio 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea ordinaria degli azionisti di Piaggio & C. spa si è riunita oggi a Mantova sotto la presidenza di Roberto Colaninno, alla presenza del 69,9 per cento del capitale sociale, esclusivamente tramite deleghe conferite a Spafid spa, rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 d.l. 18/2020. L'assemblea dei soci ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio. Nel 2019 il fatturato consolidato del gruppo è stato pari a 1.521,3 milioni di euro (+9,5 per cento); l'Ebitda consolidato pari a 227,8 milioni di euro (+12,9 per cento), con una marginalità del 15 per cento, il risultato migliore dal 2006, anno della quotazione; l'Ebit è stato pari a 104,5 milioni di euro (+12,7 per cento), con una marginalità del 6,9 per cento; l'utile netto ha registrato una crescita del 29,6 per cento, attestandosi a 46,7 milioni di euro. L'indebitamento finanziario netto (PFN) adjusted del gruppo Piaggio al 31 dicembre 2019 risulta pari a 389,7 milioni di euro, in miglioramento per 39,5 milioni di euro rispetto ai 429,2 milioni di euro al 31 dicembre 2018. Nel corso del periodo il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 611.300 veicoli, in crescita dell'1,3 per cento. La capogruppo Piaggio & C. spa nel 2019 ha registrato un utile netto di 46,2 milioni di euro. L'assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato di distribuire un saldo sul dividendo di 5,5 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all'acconto di 5,5 centesimi di euro pagato il 25.9.2019, data stacco cedola 23.9.2019), per un dividendo totale dell'esercizio 2019 di 11 centesimi di euro, pari a complessivi euro 39.299.405,86. Lo stacco della cedola n. 14 avverrà il prossimo 27 aprile 2020, con record date dividendo il 28 aprile 2020 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (payment date), il giorno 29 aprile 2020. (segue) (Com)