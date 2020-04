Imprese: Piaggio, approvato bilancio d'esercizio 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea ha inoltre approvato la politica di remunerazione e la relativa relazione. Ha altresì rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. La delibera è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per le finalità consentite dalla normativa in materia, incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e in conformità alle prassi di cui all'art. 13 MAR e dei relativi provvedimenti adottati dall'Autorità nazionale, nonché per procedere ad acquisti di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento. L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali. L'Assemblea di Piaggio, preso atto che con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito per gli esercizi 2012-2020, ha infine deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Piaggio & C. spa alla società di revisione Deloitte & Touche spa per gli esercizi 2021-2029. (Com)