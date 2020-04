Usa: Senato approva disegno di legge per ulteriori sussidi alle piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Congresso federale Usa hanno raggiunto un accordo con la Casa Bianca ieri, 21 aprile, per destinare altre centinaia di miliardi di dollari di aiuti alle piccole e medie imprese e agli ospedali del paese. L’accordo, frutto dei negoziati condotti la scorsa settimana tra il segretario del Tesoro Usa, Steven Mnuchin, e i leader del Partito democratico, era stato anticipato proprio da Mnuchin alla fine della scorsa settimana. Il disegno di legge, che prevede stanziamenti per 484 miliardi di dollari, destinati in parte anche ad accelerare i test per la diagnosi del coronavirus, è stato approvato ieri sera, e potrebbe giungere sulal scrivania del presidente Donald Trump già nella giornata di giovedì. Le misure di arresto economico adottate negli Usa per far fronte alla pandemia hanno causato la perdita di milioni di posti di lavoro e la chiusura di migliaia di attività imprenditoriali. Il fondo da 350 miliardi di dollari per le piccole imprese parte del pacchetto emergenziale da quasi 2mila miliardi di dollari, approvato il mese scorso, si è già esaurito. (Nys)