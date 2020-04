Usa: prosegue la caduta del prezzo del petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo dei prezzi del petrolio è proseguito ieri 21 aprile, coinvolgendo i future sul Wti con scadenza a giugno, i più scambiati negli Stati Uniti, che hanno registrato una contrazione del 43 per cento a soli 11,57 dollari al barile, chiudendo ai minimi da 21 anni a questa parte. Il record negativo assoluto risale al 1983, ed è di 10,42 dollari al barile. Il crollo di ieri segue quello senza precedenti dei future sul Wti con consegna a maggio, che per la prima volta nella storia hanno registrato prezzi negativi, costringendo i venditori a pagare gli acquirenti. I principali indici azionari statunitensi per ora hanno retto bene al caos che si è abbattuto sul settore petrolifero, proseguendo il rimbalzo dopo il drammatico crollo di borsa del 23 maggio scorso. L’S&P 500, in particolare, ha ceduto il 3,1 per cento nella giornata di ieri, ma si è mantenuto comunque 20 punti percentuali al di sopra del minimo registrato lo scorso marzo. Gli analisti avvertono però che la situazione è incerta, e i prossimi sviluppi in borsa dipenderanno dalla capacità di molte aziende energetiche Usa di superare la tempesta in atto. (Nys)