Coronavirus: Corea del Sud, meno di 15 contagi per il quarto giorno consecutivo

- La Corea del Sud ha registrato soltanto 11 nuovi soggetti positivi al coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore: il bilancio giornaliero si è così attestato sotto la soglia di 15 unità per il quarto giorno consecutivo, confermando un progressivo abbassamento della curva dei contagi in quel paese. Il bilancio complessivo della pandemia in Corea del Sud è aumentato così a 10.694 soggetti infetti, secondo i dati forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreani. Ad oggi, le persone guarite dalla Covid-19 in Corea del Sud sono 8.277. A 124 soggetti che erano risultati guariti è stato nuovamente diagnosticato il virus. Il governo sudcoreano ha introdotto misure di quarantena più rigide per i viaggiatori e i cittadini in arrivo dagli Stati Uniti. Il bilancio dei deceduti nel paese è aumentato a 237 persone. Il governo sudcoreano ha prorogato le misure di distanziamento sociale già in vigore nel paese. (segue) (Git)