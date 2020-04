Coronavirus: Corea del Sud, meno di 15 contagi per il quarto giorno consecutivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca di Corea, Lee Ju-yeol, ha avvertito che le ottimistiche previsioni di ripresa dell’economia formulate dalla banca per l’inizio del 2020 non sono più valide alla luce della gravissima crisi sanitaria causata dal nuovo ceppo di coronavirus nel paese, e che anzi, l’economia sudcoreana potrebbe subire una contrazione nel primo trimestre per effetto delle ricadute dell’epidemia. La banca centrale sudcoreana ha però sorpreso i mercati mantenendo invariato il tasso chiave all’1,25 per cento: un eventuale taglio dei tassi, ha dichiarato Lee, potrà giungere solamente quanto sarà possibile valutare in maniera attendibile l’impatto del virus. “Scorgo la possibilità di una crescita negativa, dal momento che la maggior parte dei danni (causati dal virus) verranno assorbiti nel primo trimestre”. Ha dichiarato Lee nel corso di una conferenza stampa. “I consumi sono stati compressi. Le industrie del turismo e della ristorazione sono state colpite direttamente” dalla crisi, ha sottolineato il governatore della banca centrale. (segue) (Git)