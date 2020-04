Coronavirus: De Luca, limitare circolazione a regioni di appartenenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella fase 2 dell'emergenza coronavirus la circolazione delle persone deve essere limitata alla sola regione d’appartenenza. A sostenerlo a 'Porta a Porta' è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha ricordato come l’arrivo nella notte tra l’8 e il 9 marzo scorsi di decine di migliaia di giovani, studenti e lavoratori dalle regioni del Nord alla Campania e nel Sud abbiamo “determinato un problema serio”. “Il nostro problema oggi è che succeda qualcosa del genere quindi il rompete le righe significava 'liberi tutti di andare in giro in Italia'. Questo sarebbe un atto di totale irresponsabilità”, ha chiarito il governatore De Luca. “Io sono assolutamente d’accordo con Fontana - ha sottolineato il presidente campano - che bisogna aprire in tutta Italia che però non significa aprire nello stesso modo perché abbiamo regioni in cui non c’è un focolaio di contagio e altre in cui il problema è ancora fortemente presente. Dunque dobbiamo perlomeno limitare la mobilità, che oggi è limitata ai comuni di appartenenza, alle regioni di appartenenza”. (Rem)