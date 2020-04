Coronavirus: Salini, istituita subito task force contro fake news

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le iniziative messe in campo dalla Rai in questa fase d'emergenza c'è anche "una task force contro le fake news". Lo ha affermato l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, nel corso dell'audizione della commissione di Vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Questo "per verificare le notizie che spesso vengono veicolate da fonti non certe e non affidabili" attraverso una struttura coordinata "da Antonio di Bella". (Rin)