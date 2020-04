Coronavirus: De Priamo (Fd'I), Ama pensa a selezionare dirigenti e non a sanificare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ama ha avviato una selezione per due quadri e tre dirigenti, ci chiediamo se Roma Capitale abbia ratificato queste decisioni considerato che non ha ancora approvato gli ultimi bilanci della società nonché se le figure ricercate siano proprio quelle necessarie in azienda". E' quanto dichiara, in una nota, Andrea De Priamo capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Forse in questo momento anziché dedicarsi agli organigrammi, peraltro indeboliti dalle scelte operate sotto l'indirizzo della giunta Raggi, sarebbe il caso di svolgere - aggiunge De Priamo - un lavoro serio si sanificazione sia sul territorio che nei luoghi di lavoro, sui quali continuano a pervenire segnalazioni di un livello non adeguato di intervento".(Com)