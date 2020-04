Coronavirus: Fontana, in Lombardia non abbiamo dovuto scegliere chi salvare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A me direttamente non è stato riferito, ma ricordo in uno dei momenti più drammatici quando un professore di grandissima esperienza mi lanciò questo allarme che stavano finendo i letti in rianimazione e mi disse ‘non mi metta in condizioni di dover fare queste scelte estreme’. Iniziò a piangere e mi disse che si poteva arrivare a quello”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a ‘Porta a Porta’ a chi gli chiedeva se nel corso dell’emergenza coronavirus abbia avuto notizie di medici che hanno dovuto privilegiare le persone con maggior possibilità di sopravvivere rispetto a quelle con minori chance. “Poi a me non è risulta - ha rimarcato Fontana - che sia mai capitato, mi risulta invece che con una fatica incredibile siano riusciti ad aumentare i letti in rianimazione per consentire di curare tutti quelli che avevano bisogno”. (Rem)