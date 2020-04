Roma: Raggi, al lavoro per dare massimo supporto economico ad asili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Roma sta lavorando per dare massimo supporto economico agli asili nido. "Siamo al lavoro per dare massimo supporto ai nostri asili nido, e aiutarli a sostenere le spese. Per questo Roma Capitale corrisponderà l'intera quota parte del bilancio a loro destinata - scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi -. A sostegno del nostro servizio educativo abbiamo anche presentato alla Camera, di concerto con l’Anci nazionale, una serie di emendamenti all'articolo 48 del decreto legge. Abbiamo chiesto al governo un contributo a sostegno delle rette sospese, per tutti i nidi, compresi quelli in convenzione, concessione e progetto di finanza, anche in virtù dell'attivazione della didattica a distanza. Abbiamo inoltre richiesto, sempre congiuntamente con l’Anci nazionale, la modifica - spiega Raggi - del comma 3 dello stesso articolo 48, che consentirebbe ai gestori di tutti i nidi di ricorrere al Fondo d'Integrazione Salariale (Fis) per i propri dipendenti e, al tempo stesso, di fruire dei fondi comunali iscritti a Bilancio. La nostra attenzione verso i servizi educativi per i più piccoli rimane alta. Continuiamo a lavorare - conclude il sindaco - con grande impegno per la riapertura e la ripartenza". (Rer)