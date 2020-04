Coronavirus: Comune Pomezia, nessun nuovo caso, parte bando per bonus affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Pomezia non è stato registrato nessun nuovo caso di coronavirus: rimangono 27 quindi i cittadini attualmente positivi al Covid-19. Solo 5 le persone in isolamento domiciliare preventivo (non positivi). "Abbiamo pubblicato oggi l’avviso pubblico per accedere al bonus affitti – dichiara il sindaco Adriano Zuccalà – Un’ulteriore misura a sostegno dei cittadini colpiti economicamente dal coronavirus. Prosegue inoltre la distribuzione dei bonus spesa e delle mascherine agli over 65".(Com)