Coronavirus: Martelli (Vox Italia), bene caregiver familiari, ora Mattarella li tuteli

- "Leggo che i caregiver familiari, che non vengono tutelati al pari degli altri cittadini che con il decreto Cura Italia hanno già ricevuto il bonus da 600 euro, visto che governo e Parlamento sembrano volerli ignorare nel momento del bisogno, oggi si sono rivolti al presidente Sergio Mattarella perché non vogliono essere trattati da cittadini di serie B, e hanno fatto bene". Lo ha affermato il senatore Carlo Martelli di Vox Italia che ha aggiunto: "Mi auguro che il presidente Mattarella, ritenga doveroso far sentire la sua voce in difesa della parità sostanziale di trattamento tra cittadini quali lo sono i caregiver familiari, soprattutto in questo frangente in cui sono stati completamente abbandonati a stessi", ha concluso Martelli. (Ren)