Coronavirus: Salini, servizio pubblico punto riferimento per far ripartire attività filiera

- Per la ripartenza del Paese, una volta superata l'emergenza dovuta al coronavirus, "serve un piano straordinario di intervento che faccia del servizio pubblico il punto di riferimento per poter sostenere la ripresa delle attività della filiera produttiva editoriale ed audiovisiva del nostro Paese che si trovano in difficoltà". Lo ha affermato l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, nel corso dell'audizione della commissione di Vigilanza dei servizi radiotelevisivi. (Rin)