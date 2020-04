Coronavirus: Mef, bene avvio 'Garanzia Italia', strumento per sostenere imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio dell'operatività di 'Garanzia Italia', il nuovo strumento di Sace per sostenere la concessione di finanziamenti alle imprese che hanno subito ripercussioni economiche dall'emergenza Covid-19, rappresenta un'ottima notizia per l'attuazione delle misure di sostegno alla liquidità messe in campo dal Governo. Lo si legge in una nota del ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef). Particolarmente significativo il processo di rilascio delle garanzie, che avverrà nell'arco di 48 ore. Le imprese e le banche potranno utilizzare anche il simulatore messo a disposizione da Sace sul proprio portale, che rilascia una prima indicazione dell'importo finanziabile e delle diverse tipologie di garanzie previste dal decreto Liquidità. 'Garanzia Italia' rappresenta uno strumento importante in grado di sostenere le imprese in un momento di grande difficoltà e di agevolare ulteriormente il compito delle banche, impegnate nello straordinario sforzo di fornire l'adeguato livello di liquidità al sistema Paese.(Com)