Coronavirus: De Luca, elemento di rigore da tenere ancora in piedi non riguarda filiere produttive

- “L’elemento di rigore dobbiamo tenerlo in piedi ancora per un po’ di tempo ma questo non riguarda le filiere produttive. Sarebbe impossibile chiudere nell’ambito di un settore industriale una fabbrica da una parte e tenerne aperta un’altra da un'altra parte. È evidente che il settore deve funzionare insieme quindi gli orientamenti devono essere nazionali”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiarendo a ‘Porta a Porta’ la sua posizione sulle riaperture nella fase 2 dell’emergenza coronavirus. “Ma c’è bisogno anche di esercitare la ragione per capire quali sono le realtà specifiche”, ha chiosato. (Rem)