Coronavirus: De Luca, Campania unica regione in cui non si può sbagliare, altrimenti si rischia ecatombe

- In Campania abbiamo assunto anche misure più rigorose perché è la regione a maggior densità abitativa d'Italia e, nella fascia costiera, la più densamente popolata d'Europa. Siamo al livello di Singapore. È l'unica regione in cui non si può sbagliare altrimenti viene un'ecatombe”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo a 'Porta a Porta'. “Noi - ha aggiunto - dobbiamo avviarci verso la vita ordinaria ma usando la ragione e non dicendo banalità. Nessuno vuole mettere le barriere, i jersey o i cavalli di frisia da nessuna parte. Occorre una posizione di prudenza, scongelato la situazione ma manteniamo i controlli. Chi va da Milano a Napoli, e viceversa, senza un motivo serio deve essere bloccato e sanzionato". (Rem)