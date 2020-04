Coronavirus: Guerini, dati positivi degli ultimi giorni frutto del lavoro di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati positivi sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 degli ultimi giorni sono “positivi” e mostrano la bontà del lavoro comune svolto sinora. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenuto oggi ai microfoni di “DiMartedì”. “Oggi è stato confermato un trend positivo degli ultimi giorni: il rapporto fra i tamponi, che crescono, e i nuovi contagiati, che calano, è importante. C’è una diminuzione dei ricoverati, in particolare quelli in terapia intensiva, e c’è un aumento dei guariti. Tutti dati positivi”, ha detto Guerini, secondo cui l’importante è che la curva dei contagi continui a scendere. “Noi dobbiamo fare in modo che non vi sia una pressione sugli ospedali, in particolare per quanto riguarda la terapia intensiva. Certamente questa curva deve essere accompagnata dal mantenimento delle misure che abbiamo adottato sinora”, ha detto il ministro. (Les)