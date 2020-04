Usa: colloquio Trump-Johnson, risposta “coordinata” al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha accettato di collaborare con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per combattere insieme la pandemia di coronavirus. Dopo una telefonata, riporta il sito "Politico", Downing Street ha dichiarato in una nota che i due leader hanno concordato sull'importanza di "una risposta internazionale coordinata al coronavirus", anche attraverso il G7, che è attualmente presieduto dagli Stati Uniti. Johnson, che è ancora in convalescenza dopo una settimana passata in ospedale per aver contratto il Covid-19, sarà in questi giorni impegnato in un'udienza, via telefono, con la regina Elisabetta II. Secondo la stampa Trump e Johnson concorderanno il prima possibile anche un piano per una politica commerciale coordinata. (Nys)