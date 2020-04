Nomine: Crimi, M5s compatto, discontinuità non possibile in emergenza Covid 19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ha affermato che sul tema delle nomine nel Movimento cinque stelle ci sarebbero spaccature sta sbagliando, o mentendo. Perché le spaccature avvengono nel momento in cui si hanno visioni diverse, e non è questo il caso. Il punto di vista mio e del Movimento era e resta lo stesso - assicura Crimi -. Da sempre riteniamo che le nomine dei vertici delle società partecipate debbano basarsi su criteri di competenza e professionalità ed è questo criterio che abbiamo seguito, nell'interesse esclusivo del Paese, proponendo per le altre posizioni rinnovate, soggetti di comprovata esperienza e che rispondessero anche ai rigidi criteri di incompatibilità e alle caratteristiche previste dalla legge e dai vari statuti delle stesse società". (segue) (Rin)