Nomine: Crimi, M5s compatto, discontinuità non possibile in emergenza Covid 19 (4)

- La presenza, nei posti chiave di ciascuna azienda, di diversi professionisti autorevoli e qualificati "rappresenta indubbiamente un elemento di novità rispetto al passato", precisa il leader M5s per poi riconoscere: "Essere alla guida dell'Italia è un onore, ma anche un grande onere che prevede l'assunzione di decisioni difficili. Con le altre forze politiche che sono al governo è indispensabile condividere gli obiettivi, anche se si hanno opinioni diverse sul come raggiungerli. Dobbiamo sempre tenere in considerazione le conseguenze delle decisioni che assumiamo, nella consapevolezza che - conclude - la stella polare è, e resta, l'interesse del Paese". (Rin)