Coronavirus: Guerini, lavoro ministero Salute e Iss "meritorio" per politiche del governo

- Non è necessario “fare un romanzo” sullo scenario relativo ai potenziali 800 mila decessi provocati dal coronavirus in Italia. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenuto oggi ai microfoni di “DiMartedì” rispondendo così ad alcune polemiche sorte nei giorni scorsi in merito a un “piano tenuto segreto” sull’andamento dell’epidemia di Covid-19. “Verso la fine di gennaio la task force operativa fra il ministero della Sanità e l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha iniziato a lavorare sull’elaborazione di un piano con dei modelli relativi all’evoluzione dell’epidemia. Sono stati elaborati alcuni scenari su cui è stata costruita l’intelaiatura delle misure che il governo ha assunto”, ha spiegato Guerini, secondo cui l’attività della task force è stata importante per definire la strategia adottata. (Les)