Coronavirus: Guerini, piano di ripartenza avrà "criteri stabiliti a livello nazionale"

- Il piano che il governo intende varare per favorire la ripresa delle attività dal 4 maggio sarà basato su criteri stabiliti a livello nazionale. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenuto oggi ai microfoni di “DiMartedì”, commentando così le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha definito le misure per la ripartenza “omogenee”. “Si tratterà di provvedimenti di carattere nazionale che poi dovranno fare i conti con le singole situazioni territoriali – modi di comportamento, protocolli sull’organizzazione dei luoghi di lavoro – queste misure dovranno avare una valenza nazionale”, ha detto Guerini, ribadendo che tuttavia si dovrà fare i conti con il contesto specifico delle singole regioni. Spiegando di non voler “anticipare i contenuti del piano che è ancora in corso di elaborazione”, il ministro ha chiarito che ci sarà “chiaramente l’indicazione di una serie di norme comportamentali, sui luoghi di lavoro” dove “dovranno essere garantiti il rispetto del distanziamento e la disponibilità di dispositivi individuale” e sarà necessario ragionare su “un criterio anche relativo anche alle classi di età”. Gli italiani, ha aggiunto Guerini, “a prescindere dalle indicazioni che abbiamo dato, hanno dimostrato grande senso di responsabilità”. (Les)