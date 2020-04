Difesa: Guerini, anche in Fase 2 epidemia ci sarà "spazio di lavoro" per le Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nella Fase 2 della gestione dell’epidemia di coronavirus ci sarà “spazio di lavoro” per la Difesa. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenuto oggi ai microfoni di “DiMartedì”. “Le Forze armate nella Fase 1 hanno dato un contributo molto importante sotto diversi punti di vista: dalla sanità militare all’attività logistica, al controllo del territorio in compartecipazione con le forze di polizia. Questo tipo di attività, speriamo con intensità ridotta, continuerà”, ha detto il ministro. “Nella Fase 2 ci sarà ulteriore spazio di lavoro”, ha aggiunto Guerini, sottolineando che da poco la difesa ha riconvertito alcune sue strutture per la produzione di dispositivi di protezione individuale: “A partire da maggio saranno prodotte 6 milioni di mascherine al mese. Mentre grazie all’Istituto farmaceutico militare di Firenze si contribuirà alla produzione di gel disinfettante”. (Les)