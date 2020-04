Usa: Amazon investirà 10 milioni di dollari per la salvaguardia delle foreste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon investirà 10 milioni di dollari nel ripristino o nella conservazione di 4 milioni di acri di foresta come parte del suo impegno del 2019 a diventare carbon-negative entro i prossimi 20 anni. Lo riporta il sito "Axios". I 10 milioni faranno parte del fondo per il clima di Amazon, dal nome "Now Now", dal valore di 100 milioni di dollari, che si concentrerà sulla rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera attraverso l'uso del suolo. (segue) (Nys)