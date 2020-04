Usa: Amazon investirà 10 milioni di dollari per la salvaguardia delle foreste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo farà parte del Climate Pledge di Amazon, in cui la società si è impegnata a raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2040. Amazon ha affermato che il suo piano comporterà una riduzione netta di 18,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica nei prossimi 11 anni, attraverso il ripristino o la conservazione delle foreste, che assorbono naturalmente CO2. Ciò equivale a 46 miliardi di miglia guidate da un veicolo passeggeri medio, spiega Amazon in una nota. Secondo "Axios", garantire l'autenticità di questa modalità di riduzione delle emissioni è complicato, perché può essere difficile provare che gli alberi in questione sarebbero stati abbattuti. (Nys)