Usa: gli scienziati climatici firmano una lettera per appoggiare Biden (2)

- Secondo gli autori del messaggio, il piano di Biden per affrontare i cambiamenti climatici potrebbe riaffermare la leadership degli Stati Uniti in questo campo. Tra i firmatari ci sono anche il noto studioso del clima Michael Mann e Jane Lubchenco, responsabili durante la presidenza Obama della National Oceanic and Atmospheric Administration, una agenzia federale statunitense che si interessa di oceanografia, meteorologia e climatologia. Biden ieri ha segnalato che ha in programma di espandere la sua piattaforma climatica. E l'approvazione di Biden da parte di Sanders la scorsa settimana includeva l'annuncio di piani per formare varie "task force" politiche congiunte, tra cui anche una dedicata al clima. (Nys)