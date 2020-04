Israele: Gantz ministro della Difesa e vicepremier nel nuovo governo di unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del partito Blu e Bianco, Benny Gantz, ha difeso la sua decisione di istituire un governo di unità nazionale con il rivale Benjamin Netanyahu, sostenendo che la coalizione "promuoverà la pace” che è “la cosa più importante in questo momento". "Dobbiamo proteggere la democrazia e combattere il coronavirus", ha dichiarato in un discorso televisivo Gantz, che attualmente è presidente della Knesset e che ricoprirà la carica di ministro della Difesa e vicepremier per i prossimi 18 mesi, come parte dell'accordo del governo di unità raggiunto con il primo Ministro Benjamin Netanyahu. “Siamo usciti dalla nostra zona di comfort per lavorare dall'interno. Abbiamo preferito battere il coronavirus e non vincere sui social media", ha aggiunto Gantz. "Grandi sfide ci attendono nei settori della salute, dell'educazione, dell'agricoltura fino alla creazione del moderno sistema di welfare e alle nuove condizioni legate al coronavirus”, ha sottolineato Gantz. “Ho parlato con Netanyahu per molte di ore. Abbiamo raggiunto accordi che consentiranno un governo funzionante. Accordi che ci consentiranno di garantire che il sistema giudiziario funzioni correttamente", ha aggiunto. L'ex capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane ha riconosciuto le critiche a quello che sarà il più grande esecutivo della storia del paese con ben 36 ministri, notando che lui e il premier preferivano un formato ridotto, ma non hanno avuto scelta in quanto era il risultato dell'elettorato.(Res)