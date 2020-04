Usa: Wall Street chiude in rosso dopo il crollo dei futures del petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wall Street ha chiuso gli scambi in rosso, con l'indice Down Jones a -2,7 per cento e il Nasdaq a -3,5 per cento, seguendo così l'andamento in netto calo delle Borse europee e asiatiche dopo il crollo senza precedenti del prezzo del petrolio. Mentre gli Stati Uniti si preparano a ripartire, con alcune proteste in corso contro la quarantena, il Presidente Donald Trump ha dichiarato che sta lavorando a un ordine esecutivo per sospendere temporaneamente l’immigrazione nel Paese per contrastare l’emergenza coronavirus e per “proteggere i posti di lavoro dei cittadini americani”. Rimane intanto volatile il prezzo del contratto futures Wti, che torna in territorio positivo a 1,15 dollari al barile dopo il crollo sotto zero ieri, per la prima volta nella storia, a -37 dollari al barile. In calo anche il Brent a 20 dollari al barile. (Nys)