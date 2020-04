Ue: Di Maio, Conte si batterà in Europa con tutte le sue forze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si batterà in Europa con tutte le sue forze. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in vista del Consiglio Ue di giovedì in cui l'Italia, e gli altri paesi membri, saranno impegnati in "una delle trattative più importanti della nostra storia". "Conosco bene il valore e la determinazione del presidente Giuseppe Conte e sono certo che in Europa si batterà con tutte le forze. Non perdiamo di vista l’obiettivo. Difendiamo l’Italia", ha aggiunto Di Maio nel suo post. (Res)