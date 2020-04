Usa: crisi economica, il Trump International Hotel chiede aiuto per pagare l'affitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un hotel di Washington, della società del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vuole mettere in pausa il suo contratto di locazione. Sarà proprio l'amministrazione Trump a dover decidere se accettare o no la richiesta. Lo riporta il "New York Times". Il Trump International Hotel, situato a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca, prima della crisi del coronavirus era un luogo di ritrovo privilegiato per lobbisti e diplomatici. Ma come con la maggior parte degli hotel nel mondo, ora è quasi vuoto e cerca di tagliare i costi a causa della pandemia. (segue) (Nys)