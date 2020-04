Usa: sondaggio, il coronavirus preoccupa i cittadini più dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus è in cima alla lista dei problemi più importanti per gli statunitensi, secondo un sondaggio della società Gallup. Lo riporta la stampa internazionale. Lo studio ha rilevato che il 45 per cento degli statunitensi ritiene che il Covid-19, la malattia causata dal coronavirus, sia il problema più grande per gli Stati Uniti, rispetto al 13 percento rilevato a marzo, nella prima indagine di questo tipo di Gallup. Il secondo problema più importante per gli Stati Uniti è il governo e la cattiva leadership (20 percento, in calo dal 27 percento di marzo). Il governo era la principale preoccupazione in febbraio con il 32 percento. Altre priorità sono l'assistenza sanitaria e l'economia in generale, al sei per cento ciascuna; l'unità del Paese e la disoccupazione al tre per cento ciascuno. Immigrazione, ambiente, divario tra ricchi e poveri le opzioni meno votate, con il due per cento ciascuna. Si poteva scegliere solo un'opzione. (Nys)