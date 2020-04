Energia: il Kosovo non farà più parte dello stesso blocco energetico della Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo non farà più parte dello stesso blocco di trasmissione di energia elettrica con la Serbia e siglerà un nuovo accordo con la Rete europea degli operatori del sistema di trasmissione (Entos): lo ha reso noto l'operatore kosovaro del sistema di trasmissione (Kostt), secondo il quale la decisione è stata approvata a seguito del voto fra i membri del Gruppo regionale dell'Europa continentale (Rgce). Il Kosovo dovrebbe unirsi allo stesso blocco di trasmissione con l'Albania. "Si tratta di un momento storico per il Kostt ma anche per il Kosovo stesso. Adesso, anche dal punto di vista energetico siamo indipendenti dalla Serbia", precisa un comunicato dell'Operatore kosovaro, in cui viene sottolineato che "questo nuovo sviluppo apre la strada per l'integrazione del Kosovo nel mercato energetico regionale, la partecipazione alla borsa energetica albanese (Apex) e la messa in funzione della linea di interconnessione da 400 kilovolt fra Kosovo e Albania". (segue) (Kop)