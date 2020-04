Energia: il Kosovo non farà più parte dello stesso blocco energetico della Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande successo del Kosovo", ha scritto su Facebook il presidente kosovaro Hashim Thaci, aggiungendo che "questo è un esempio di come andare avanti verso la realizzazione dei nostri obiettivi strategici. Grato ai nostri partner internazionali per il loro sostegno". Per il premier uscente Albin Kurti, il nuovo accordo fra Kosovo e Entos "permetterà il funzionamento come un unico blocco energetico tra il Kosovo e l'Albania. Come un operatore noto internazionalmente il Kostt avrà un approccio ai meccanismi transfrontalieri e ciò si rifletterà in maggiori ricavi. La mancata partecipazione ai meccanismi internazionali ci costa ogni anno 8 milioni di euro, solo come perdite dirette, senza calcolare altri costi", ha scritto Kurti in un post su Facebook. (Kop)