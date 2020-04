Balcani: Reporter senza frontiere, Montenegro e Serbia gli ultimi per libertà dei media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro e la Serbia sono agli ultimi posti fra i paesi dei Balcani occidentali nella classifica sulla libertà dei media stilata da Reporter senza frontiere. Secondo i dati elaborati dall'organizzazione internazionale, il Montenegro è in 105ma posizione in una lista composta da 180 paesi. La Serbia è penultima in 93ma posizione mentre la Macedonia del Nord si trova ora in 92ma posizione sotto l'Albania, all'84mo posto, al Kosovo, situato in 70ma posizione, e alla Bosnia Erzegovina, collocata in 58ma posizione. La Slovenia si stacca dal resto della penisola balcanica salendo in 32ma posizione, mentre la Croazia è di alcune posizioni sotto la Bosnia Erzegovina al 59mo posto. Nell'area dei Balcani orientali, infine, la Bulgaria segna il risultato peggiore con il 111mo posto mentre la Romania, pur perdendo una posizione rispetto all'anno scorso, resta in una fascia intermedia della classifica al 47mo posto. (segue) (Seb)