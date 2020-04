Balcani: Reporter senza frontiere, Montenegro e Serbia gli ultimi per libertà dei media (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando agli andamenti rispetto all'anno scorso, la Slovenia guadagna due posizioni, la Bosnia Erzegovina ne guadagna 5 come la Croazia e il Kosovo, la Macedonia del Nord ne guadagna 3 mentre l'Albania ne perde 2. La Serbia registra nell'area dei Balcani occidentali il risultato peggiore perdendo 3 posizioni rispetto all'anno scorso. Nel 2016 la classifica presentava delle differenze evidenti nella collocazione dei paesi, con la Serbia, ad esempio, che si presentava al primo posto fra i paesi balcanici in via d'adesione e la Macedonia all'ultimo. Tutti questi paesi si trovano, nella classifica odierna, nella fascia di quelli "problematici" dal punto di vista della libertà d'informazione. Secondo Reporter senza frontiere la Serbia, dopo 6 anni di leadership da parte di Aleksandar Vucic (prima come premier e poi come capo dello Stato), è divenuto un paese "dove spesso è pericoloso" essere un giornalista e dove le fake news guadagnano in visibilità e popolarità "ad un livello allarmante". Riguardo al Montenegro, "l'autocensura resta una delle maggiori sfide", mentre in Albania è sotto la lente dell'organizzazione la cosiddetta legge "antidiffamazione", in fase di revisione da parte dalle autorità nazionali. (Seb)