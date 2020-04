Serbia: ministro Integrazione Ue, importante sentire una posizione chiara sul dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Integrazione europea della Serbia, Jadranka Joksimovic, ha definito "importante" il fatto di sentire da parte dell'Ue e del suo inviato Miroslav Lajcak "una posizione chiara" riguardo al futuro del dialogo fra Belgrado e Pristina. In una dichiarazione scritta il ministro ha precisato che nelle condizioni attuali resta impossibile proseguire il dialogo a pieno regime perché nel frattempo è caduto in Kosovo il governo guidato da Albin Kurti. La Serbia, ha aggiunto Joksimovic, si comporta "in maniera responsabile" e segue l'andamento della situazione. Il presidente serbo Aleksandar Vucic, ha ricordato il ministro, ha avuto recentemente una conversazione telefonica con l'inviato Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak. "Credo che il presidente abbia esposto a Lajcak in modo chiaro le nostre posizioni riguardo agli obblighi non rispettati da parte di Pristina, cosa di cui sicuramente Lajcak come mediatore si occuperà", ha dichiarato Joksimovic ricordando che nel 2013 è stato sottoscritto fra le due parti l'Accordo di Bruxelles per la normalizzazione dei rapporti. Il ministro ha infine menzionato i dazi del 100 per cento sulle merci serbe che Pristina ha introdotto nel novembre 2018. "Pristina, oltre ad una serie di altre mosse non costruttive, ha introdotto dei dazi del 100 per cento sulle merci provenienti dalla Serbia centrale e dalla Bosnia Erzegovina, violando l'accordo regionale (di libero scambio) Cefta", ha dichiarato il ministro. Per questi motivi, ha concluso Joksimovic, "è importante sentire una posizione chiara dall'Ue e da Lajcak sui principi del futuro dialogo e per un fondamentale scambio d'opinioni su ciò che è stato finora raggiunto nel corso del dialogo, prima di realizzare le condizioni necessarie e sufficienti per le trattative sul raggiungimento di un accordo onnicomprensivo per la normalizzazione dei rapporti", ha concluso. (Seb)