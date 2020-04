Kosovo: "Radio K4", voce della missione Kfor durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente "Radio K4", istituita 21 anni fa nell'ambito della missione Nato Kfor, sta conducendo in questi giorni un'intensa campagna di informazione per consigliare alla popolazione del Kosovo le misure da adottare al fine di limitare i contagi del coronavirus, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Lo rende noto un comunicato stampa della missione Nato nel paese balcanico. Tra le informazioni diffuse, anche quelle relative agli esercizi fisici da poter svolgere a casa. Alcuni personaggi famosi, sia di etnia albanese che serba, si sono uniti a questa campagna inviando video messaggi tramite il portale dell'emittente "K4" sulla base del messaggio "restate a casa" e della positività. (Com)