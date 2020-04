Speciale scuola: Unicef e Microsoft lanciano piattaforma apprendimento per portare avanti istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unicef e Microsoft hanno annunciato il potenziamento di una piattaforma di apprendimento globale per aiutare i bambini e i giovani coinvolti dalle misure legate alla pandemia di Covid -19 a portare avanti la loro istruzione a casa. Secondo quanto si legge in una nota, "Learning Passport" ("Passaporto per l'apprendimento") è nato come una partnership tra Unicef, Microsoft e l'Università di Cambridge e i suoi dipartimenti Cambridge University Press e Cambridge Assessment, progettato per fornire istruzione ai bambini sfollati e rifugiati attraverso una piattaforma digitale di apprendimento a distanza. Ora ha avuto una rapida espansione per facilitare i programmi di studio a livello nazionale per i bambini e i giovani le cui scuole sono state costrette a chiudere a causa del COVID-19. La piattaforma fornirà anche risorse cruciali agli insegnanti e ai formatori. "Dalla chiusura delle scuole, all'isolamento, a un persistente senso di paura e di ansia, gli effetti di questa pandemia stanno avendo un impatto sull'infanzia in tutto il mondo", ha dichiarato Henrietta Fore, direttore Generale dell'Unicef. "Dobbiamo unirci ed esplorare ogni strada per far sì che i bambini apprendano e per aiutarli a superare questo difficile momento. Con partner di lunga data come Microsoft, siamo in grado di realizzare rapidamente soluzioni innovative ed espandibili su scala per i bambini e i giovani. Gli adattamenti apportati al Learning Passport sono un potente promemoria di ciò che possiamo realizzare insieme per i bambini man mano che la crisi peggiora a livello globale", ha sottolineato la Fore. (Com)