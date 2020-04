Speciale scuola: Usa, il governatore Cuomo, senza aiuti dovremo tagliare fondi a scuole e ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha dichiarato che dovrà tagliare i fondi per le scuole e gli ospedali di almeno il 20 per cento se non riceverà aiuti sufficienti dal governo federale. Lo riporta il sito "Axios". Secondo Cuomo, il disegno di legge di stimolo economico da 2 mila miliardi di dollari approvato dal Congresso il mese scorso non ha fornito le risorse finanziarie che servono ai governi statali e locali, che hanno dovuto affrontare vistosi cali nelle entrate fiscali a causa della pandemia di coronavirus. Il Partito democratico ha proposto un fondo aggiuntivo da 500 miliardi di dollari per i governi statali e locali nel pacchetto di salvataggio cosiddetto della "fase 4" del Congresso. Secondo Cuomo: "Il governo federale fino ad oggi non ha finanziato gli Stati... se volete che i governatori facciano il lavoro, dobbiamo fornire finanziamenti ai governi statali". (Nys)