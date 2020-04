Speciale scuola: Azzolina, non vanifichiamo sacrifici fatti, serve una ripresa organizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, attraverso un post sui canali social ufficiali ha voluto ringraziare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per quanto annunciato in merito alla riapertura del 4 maggio. "Grazie al presidente Giuseppe Conte - ha scritto Azzolina - Il suo è un richiamo alla responsabilità. Vorremmo tutti dire: si riapre subito. Ma non si possono vanificare i sacrifici fatti fin qui da tutti gli italiani". Serve "una ripresa organizzata delle attività. E serve cautela. Stiamo lavorando per tenere insieme il diritto alla salute con un progressivo ritorno alla normalità" ha proseguito il ministro. "Fughe in avanti o divisioni in questo momento sarebbero solo pericolose. Prudenti oggi per ripartire più forti domani" ha concluso Azzolina. (Rin)