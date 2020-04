Speciale scuola: emendamento Anief, dal prossimo anno scolastico classi di 15 alunni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal prossimo anno scolastico classi di 15 alunni. E' quanto ha chiesto l'Anief con un emendamento proposto alla commissione Cultura del Senato che si accinge a esaminare il decreto legge numero 22 sulla scuola approvato dal Consiglio dei ministri e ora in parlamento per la conversione in legge. Secondo il sindacato "l’attuale stato emergenziale obbliga l’amministrazione scolastica a prendere disposizioni urgenti nella formazione delle classi al fine di adeguare i meccanismi di distanziamento sociale per la prevenzione della diffusione di ulteriori epidemie: ridurre il numero massimo di alunni per classe garantirebbe infatti sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento". Il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, ritiene che il "miglioramento del rapporto alunni-docenti è fondamentale per avere ricadute positive sulla didattica e sull’apprendimento degli alunni, perché consentirebbe di assicurare agli allievi degli ambienti certamente idonei allo svolgimento delle attività, ma anche laboratori e aree comuni di condivisione. In questo modo, sicurezza e diritto allo studio verrebbero assolti". L'emendamento proposto dal sindacato della scuola recita come segue "alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l’anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 15”. (Rin)