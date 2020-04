Speciale scuola: assessore Piani, da 4 maggio al via domande per aiuti famiglie, bando e-learning e mutui prima casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contributi straordinari regionali a sostegno delle famiglie in situazione di temporanea difficoltà a causa delle molteplici situazioni di disagio sociale generate dall'epidemia di Coronavirus. È stato pubblicato sul Burro (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) l'Avviso del bando per accedervi. A partire dal 4 maggio le famiglie lombarde potranno, tramite l'applicativo bandi on line (www.bandi.servizirl.it), essere assegnatarie degli interventi straordinari stabiliti dalla delibera della Giunta regionale che prevede la concessione di due tipologie di contributi, non cumulabili tra loro: un contributo per il mutuo prima casa e un contributo per l'e-learning di sostegno allo studio (ad esempio acquisto computer, tablet, ecc. ecc.). Le domande potranno essere presentate dalle ore 12 del 4 maggio alle ore 12 dell'11 maggio attraverso Spid, Cns o registrazione con nome utente e password. Nel primo caso si tratta di un contributo straordinario una tantum pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni. L'agevolazione è concessa a fondo perduto e prevede la trasmissione, insieme alla domanda di contributo, della quietanza di pagamento di una rata del mutuo relativa all'anno 2020. Nel secondo caso l'agevolazione concessa fino a 500 euro a fondo perduto per ogni nucleo familiare con un figlio compreso tra i 6 e i 16 anni e prevede la trasmissione, insieme alla domanda di contributo, della fattura o ricevuta fiscale da cui si evinca la tipologia di bene acquistato, avvenuto in data successiva all'ordinanza del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute d'intesa con il presidente della Regione Attilio Fontana che dispone in Lombardia la chiusura dei nidi, dei servizi educativi all'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado. (Com)