Speciale scuola: Pelonzi-Umberti (Pd), in Municipio IV Raggi dona a bimbi 64 pc inutilizzabili, vergogna

- La settimana scorsa il sindaco Raggi "ha annunciato con il solito spot su Fb di aver consegnato 64 pc per didattica on line ai bambini del IV municipio avuti in consegna dall'ambasciata Usa. I pc in questione era uno stock di materiale in via di dismissione e inutilizzabile in quanto privo di monitor, di cavi e di sistemi operativi". È quanto dichiarano, in una nota congiunta, i capigruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e quello del IV Municipio Massimiliano Umberti. "Il 'pacco' dono consegnato alla presidente del municipio Roberta Della Casa che lo avrebbe dovuto agli studenti meno abbienti per la didattica on line - aggiungono gli esponenti del Pd - si è rivelato una bufala ed una amara presa i giro per chi non ha le condizioni economiche per prendere parte alle lezioni scolastiche. pc rotti, senza monitor ne cavi e per giunta senza sistema operativo sono divenuti l'occasione per uno squallido spot elettorale. È inaccettabile che ci si possa prendere gioco impunemente delle fragilità sociali in un momento di grave disagio soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. La sindaca Raggi e la presidente Della Casa chiedano scusa agli studenti del Tiburtino III. Abbiamo predisposto una interrogazione urgente sull'accaduto". (Com)