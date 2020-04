Speciale scuola: Associazione italiana dislessia Roma, iniziative supporto a distanza nell'ambito dei dsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione di Associazione italiana dislessia di Roma "organizza molteplici iniziative a distanza, volte a supportare e garantire assistenza ai ragazzi con disturbi specifici dell' apprendimento e alle loro famiglie, fondamentali dato il particolare periodo storico". "Tra le attività in evidenza - si legge in una nota dell'associazione - lo Sportello di ascolto Aid, gratuito a distanza, tramite video-chiamata con Whatsapp, per parlare in diretta con un esperto, insegnante o tecnico, di Associazione italiana dislessia su temi specifici e calendarizzati sino al 31 maggio, come la didattica secondaria ed università o le soluzioni e strumenti per la scuola primaria. Allo sportello possono prenotarsi tutti, Soci Aid e non, attraverso una e-mail dedicata". "Inoltre, la sezione Aid di Roma, organizza anche una serie di webinar gratuiti per approfondire a distanza alcuni temi che riguardano gli studenti con dsa (disturbi specifici dell'apprendimento). Anche in questa occasione, esperti e formatori Aid illustreranno alcuni problemi su varie tematiche e risponderanno alle domande del pubblico. Durante ogni diretta ci sarà la possibilità di sottoporre domande ai relatori, via chat. Il calendario è in costante aggiornamento. Infine, Associazione italiana dislessia "segnala la possibilità di aderire ad un servizio di tutoraggio gratuito a distanza fino al 31 maggio 2020, per le famiglie che produrranno la certificazione Isee minore o uguale a 7.500 euro. Per maggiori informazioni si rimanda al sito di Aid", conclude la nota. (Com)