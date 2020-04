Speciale scuola: Ufficio rom, per scolarizzazione a Roma ipotesi pc e tablet ma problema wi-fi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scolarizzazione dei minorenni residenti nei campi rom della Capitale “c'è una collaborazione con il dipartimento Scuola, che mette a disposizione pc e tablet. Noi abbiamo acquisito l'elenco dei minorenni iscritti a scuola e lavoriamo in tal senso, ma ci sono alcune problematiche che stiamo affrontando non di facilissima soluzione, come reti wi-fi e problemi di connessione”. Lo ha detto il direttore dell’Ufficio di scopo rom, sinti e caminanti di Roma Capitale, Claudio Zagari, nel corso della riunione della commissione Politiche sociali, svoltasi in videoconferenza. (Rer)